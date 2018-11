Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că lucrurile se mişcă în ceae ce priveşte preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene, el adăugând că are divergenţe cu Guvernul în foarte multe domenii, dar nu şi în pregătirea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

"La momentul în care am făcut acea afirmaţie, aşa a fost. Şi cred că v-aţi dat seama că s-au schimbat unele lucruri de atunci. Am primit chiar în această dimineaţă, discutând cu doamna ambasador (n.r. Luminiţa Odobescu - reprezentant permanent al României pe lângă UE), cu alţi reprezentanţi din Bruxelles, că lucrurile se mişcă. (...) Lucrurile se mişcă în domeniul... citeste mai mult