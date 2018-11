Juventus zice „pas” Superi Ligii private

Preşedintele lui Juventus Torino, Andrea Agnelli, a precizat că echipa sa nu este implicată în proiectul creării unei Super Ligi private, la care ar urma să participe marile cluburi europene, proiect dezvăluit de cotidianul Der Spiegel în cadrul anchetei Football Leaks.

„Pot să vă confirm că noi nu am văzut niciodată, nu am discutat niciodată şi nici nu am fost implicaţi vreodată în crearea acestui document”, a declarat Andrea Agnelli, preşedintele lui Juventus, într-un interviu acordat BBC. De menţionat că Agnelli este şi preşedintele Asociaţiei cluburilor europene (ECA), la care sunt afiliate peste 200 de grupări fotbalistice de pe continent.... citeste mai mult

