Echipa italiană de fotbal Juventus Torino şi starul său Cristiano Ronaldo "vor sta departe de Statele Unite" în această vară, cu ocazia turneului International Champions Cup, pentru a elimina riscul ca atacantul portughez să fie arestat de autorităţile americane, în cadrul anchetei pentru viol deschisă la Las Vegas, informează cotidianul New York Times.

