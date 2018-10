Publicaţia din Italia, Gazzetta dello Sport, a dezvăluit motivul din cauza căreia Emre Can va absenta o perioadă din lotul bianconero. Mijlocaşului neamţ, 24 de ani, i-a fost descoperit un nodul tiroidian.

"Jucătorul Emre Can va fi supus mai multor investigaţii medicale. Acesta are un nodul tiroidian şi ar putea ajunge chiar şi la o intervenţie chirurgicală", scrie pe site-ul gazzetta.it, care citează comunicatul publicat pe pagina oficială a clubului Juventus.

Nu se ştie încă cât va absenta mijlocaşul. În urma analizelor, se va afla natura nodulului, benignă sau malignă, şi doar atunci se va... citeste mai mult