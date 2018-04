Articol de — Theodor Jumătate Marti, 17 Aprilie, 09:54

Francezul Anthony Martial, 22 de ani, nu e pe lista favoriților lui Mourinho la United și vrea să plece de pe "Old Trafford".

În 2015, Man. United a surprins, plătindu-i 60 de milioane de euro lui Monaco pentru un puști de 19 ani, Anthony Martial. Era o mare speranță, exploziv, vitezist, tehnic.

Numai că presiunea de la Manchester aproape că l-a strivit. Și "Old Trafford" nu s-a bucurat prea mult de extraordinarele sale calități. Mai ales că Mourinho l-a "biciuit" permanent când nu juca bine.

În acest sezon, francezul are 9 goluri și 5