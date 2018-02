Ziua mondială a justiţiei sociale este marcată anual la 20 februarie. Scopul Zilei mondiale a justiţiei sociale este de a atrage atenţia factorilor responsabili asupra unor probleme precum sărăcia, şomajul şi excluziunea socială.

În 2018, tema propusă de ONU pentru această zi este „Muncitori în mişcare. În căutarea justiţiei sociale”‘ (Workers on the Move. The Quest for Social Justice). Mai exact, se subliniază nevoia de a crea oportunităţi decente de lucru pentru migranţi.

Pentru adepţii justiţiei sociale, rolul cel mai important al statului este de a asigura bunăstarea şi respectarea drepturilor cetăţenilor săi, indiferent de clasa socială din care fac parte... citeste mai mult

