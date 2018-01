Jurnalista Mihaela Tudor a povestit pe Facebook cum este terorisată de un individ periculos care a intrat de mai multe ori în biroul ei, ultima dată sub influenţa drogurilor. Bărbatul este cercetat în mai multe dosare, însă în prezent procurorii l-au pus în libertate.

Jurnalistă, terorizată de un individ periculos: Bărbatul este liber

