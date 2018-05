Potrivit Ştirile Focus Prima TV, Magda Vasiliu a decis să plece în străinătate în momentul în care medicii din România i-au spus că o biopsie ar putea declanşa probleme grave fiului ei. „În acel moment am refuzat biopsia, m-am urcat cu el în avion şi am plecat direct la spital dar asta pentru că am fost norocoasă şi am putut. A fost familia soţului care m-a ajutat dar dacă eşti o mamă singură nu ştii încotro să o apuci sau dacă sunt doi oameni obişnuiţi care nu au pe nimeni, ei ce fac?”, a povestit jurnalista pentru sursa citată. Vasiliu a mai declarat că după ce diagnosticul a fost confirmat... citeste mai mult

