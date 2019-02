„Am plecat. Am făcut-o aseară, în linişte. Nu ştiu cum va fi lumea fără mine. Şi nu voi şti niciodată. Dar drumul meu a fost până aici. Vă las în urmă pe toţi, prieteni, cunoştinţe, mai puţin prieteni sau duşmani. Fiecare aţi fost în viaţa mea cu un scop. Şi celor mai mulţi vă mulţumesc pentru asta. Am fost în viaţa multora dintre voi. Şi îmi place să cred că tot cu un scop. Şi vouă vă mulţumesc pentru că m-aţi primit. Am trăit intens, cât pentru o sută de vieţi. Şi aş mai fi trăit tot atâtea”, este... citeste mai mult

azi, 12:27 in Social, Vizualizari: 20 , Sursa: Adevarul in