Institutul Cultural Român din Londra găzduiește, în data de 21 februarie, lansarea cărţii “Forgiveness is Really Strange”, semnată de jurnalista Marina Cantacuzino, descendentă a vechii familii princiare românești, și profesorul și psihologul Masi Noor de la Keele University. În debutul serii vor susţine intervenţii cei doi autori ai cărții, precum și reputata editoare Jessica Kingsley. Evenimentul este organizat în colaborare cu Fundaţia The Forgiveness Project şi editura britanică Jessica Kingsley.



