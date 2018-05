Joi, 03 Mai, 00:12

Jurgen Klopp (50 de ani) a dedicat calificarea în Finala Ligii Campionilor lui Sean Cox, superterul rănit în incidentele dinaintea manșei tur cu AS Roma.

Vezi cele mai tari imagini de la meci! Vezi VIDEO cu cele mai importante faze din meci! Finala Ligii Campionilor se va juca între Real Madrid și Liverpool, pe 26 mai, la Kiev "Este o finală dedicată în proporție de sută la sută lui Sean Cox. Am spus-o și înaintea meciului, o repet și acum. Toate rugăciunile și gândurile noastre bune sunt pentru el.

Am fost norocoși în această seară, suntem conștienți de asta. Roma este o formație puternică. I-am adus în punctul în care am vrut,... citeste mai mult

acum 53 min. in Sport, Vizualizari: 16 , Sursa: Gazeta Sporturilor in