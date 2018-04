„Juniorii pedaleaza” – editia a 11-a

Concurs pentru copii de mountainbike, in contratimp, la Galati

Asociatia BikeWorks anunta deschiderea inscrierilor pentru editia de primavara a evenimentului „Juniorii Pedaleaza” care va avea loc in data de 22 aprilie 2018, in zona impadurita de langa stadionul „Dunarea”, din municipiul Galati.

Cea de-a 11-a editie a concursului „Juniorii Pedaleaza”, care se adreseaza copiilor, cu varste cuprinse intre 6 și 14 ani, se va desfasura in regim de contratimp, pe teren accidentat, duminica, 22 aprilie, intre orele 9.00 si 15.00.

Competitia la care vor lua parte micii biclisti este atat de indemanare, cat