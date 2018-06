Juniorii lui Hagi fac legea

După ce a câştigat campionatul la Under 17, Viitorul lui Gică Hagi a zdrobit-o pe Dinamo, cu 4-0, în finala Elitelor Under 19 şi a obţnut calificarea în Youth League.

Învins anul trecut de „câini” în aceeaşi finală, Gică Hagi a vrut să se asigure că nu mai scapă trofeul printre degete şi în acest an, iar antrenorul Cristian Camui a avut la dispoziţie mai mulţi jucători de la prima echipă. Cei mai importanţi, Tudor Băluţă, Alex Măţan şi Denis Drăguş, au făcut diferenţa, chiar dacă Laurenţiu Diniţă a răspuns cu Ricardo... citeste mai mult

