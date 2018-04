Junior Achievement România și Honeywell (NYSE: HON), companie din topul Fortune 100, activă pe segmentul de software-industrial, au lansat astăzi iTech Skills and Challenge, parte a programului educațional dezvoltat de Junior Achievement, JA STEM – Comunicăm cu Tehnologia. Creat special pentru elevii din clasele 5-8, proiectul va fi implementat, în mod gratuit, în mai multe școli şi cuprinde activități educaționale adaptate programei școlare. iTech Skills and Challenge va ajuta elevii să învețe programare și să folosească tehnologia pentru a-şi îmbunătăţi aptitudinile şi cunoştintele din domeniul tehnic.

iTech Skills and Challenge este susținut de... citeste mai mult

azi, 15:22 in IT&C, Vizualizari: 45 , Sursa: Agora in