Premierul britanic Theresa May s-a întâlnit din nou, la Bruxelles, cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. May spera să obţină renegocierea acordului cu privire la Brexit, respins de parlamentul britanic. Dar comunicatul publicat după întrevedere nu menţionează modificarea acordului. Theresa May a afirmat, totuşi, că discuţia a fost "constructivă" şi s-au înregistrat "progrese".

Juncker s-a arătat bine dispus şi dornic de glume. Deoarece avea pe obraz un plasture, el a ţinut să-i asigure pe jurnalişti că dialogul cu premierul britanic nu a degenerat în violenţe.





