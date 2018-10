Raportul Bertelsman pe 2018, intitulat „Policy Performance and Governance Capacities in the OECD and EU: Sustainable Governance Indicators 2018” („Performanţă Tactică şi Capacităţi de Guvernare în OCDE şi UE: Indicatori de Guvernare Sustenabilă...

Adevarul, 11 Octombrie 2018