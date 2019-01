Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene presupune ca opiniile ce privesc politica internă să fie puse "între paranteze", a afirmat, vineri, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a mărturisit că are încredere în premierul român în această chestiune.

"Am revenit în România (...) pentru a le spune autorităţilor române să încheie litigiile interne din România. Dacă prezidezi Uniunea Europeană, trebuie să pui între paranteze propriile opinii, problemele de politică internă şi am auzit-o pe doamna premier confirmându-mi că dorinţa sa este puternică de a nu arunca o umbră pe preşedinţia română, exportând în Europa problemele interne... citeste mai mult