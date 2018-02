Juncker: Daca Legile Justitiei raman in forma actuala, discutiile despre MCV si Schengen se vor pune in alti termeni Daca legile din Romania raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre Mecanismul de Cooperare si Verificare si aderarea la Schengen vor fi "in alti termeni", locul "natural" al tarii noastre fiind in zona Schengen, a declarat, miercuri, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Sursa foto: Facebook/ Jean-Claude Juncker International Mai multe despre romania, stat de drept, jean claude juncker citeste mai mult

azi, 00:19 in Externe, Vizualizari: 30 , Sursa: 9am in