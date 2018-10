Acuzat că o ironizează pe Theresa May după ce a schiţat câteva figuri de dans înaintea discursului la Comitetul Regiunilor, Juncker respinge acuzaţiile.

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a început să danseze în timpul unui discurs ţinut în faţa Comitetului Regiunilor şi a fost ulterior acuzat că o ironiza pe Theresa May, prim-ministrul britanic, însă Comisia Europeană neagă acest lucru, scrie Politico.

Juncker a fost filmat dansând de un jurnalist de la The Telegraph, care s-a întrebat dacă preşedintele Comisiei Europene o ironiza pe May. Prim-ministrul britanic a urcat pe scenă, săptămâna trecută, la o... citeste mai mult

azi, 14:20 in Externe, Vizualizari: 42 , Sursa: Bursa in