Jumatate dintre romani risipesc lunar aproape 25% din totalul produselor alimentare De la 1 februarie 2019, va intra in vigoare legea privind diminuarea risipei alimentare (nr. 217/2016). Operatorii economici va trebui sa fie mai responsabili in vederea diminuarii risipei alimentare, va trebui sa vanda cu pret redus produsele aflate aproape de expirarea datei durabilitatii minimale.

Risipa alimentara nu este o problema care ii vizeaza exclusiv pe comercianti, ci si pe consumatorii europeni.

Anual, sunt irosite aproximativ 88 de milioane de tone de alimente (in jur de 20 % din totalul alimentelor produse) in Uniunea Europeana, potrivit InfoCons, care citeaza un studiu