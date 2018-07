Productia de energie electrica a Romaniei din surse regenerabile ar putea creste in acest an la 9-10 TWh, fata de 6,3 TWh, cat a fost anul trecut, a declarat, luni, Emil Calota, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE),...

Daily business, 24 Martie 2014