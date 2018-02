Sony Pictures lucrează la un sequel al filmului "Jumanji: Welcome to the Jungle", care s-a dovedit un mega-succes de box-office, şi încearcă să păstreze echipa din care fac parte actorul Dwayne Johnson, regizorul Jake Kasdan şi scenariştii Scott Rosenberg şi Jeff Pinkner, relatează miercuri agenţia de ştiri UPI.

Rosenberg şi Pinkner, care au lucrat la scenariul "Welcome to the Jungle" împreună cu Chris McKenna şi Erik Sommers, sunt în negocieri pentru a semna un nou contract.... citeste mai mult