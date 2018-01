"In urma emisiunii “Sinteza zilei” (Antena 3) din 14 mai 2015, in care prezentatorul Mihai Gadea, in ultimele secunde ale emisiunii, l-a intrebat “inocent” pe Julio Iglesias Junior “Pot sa te invat ceva in limba romana?”, dupa care l-a pus sa repete in romaneste, fara sa ii spuna ce inseamna acele cuvinte: “Antena 3 e aici. Jos Basescu!”, managementul artistului precizeaza clar urmatoarele:

1) Julio Iglesias Junior nu cunoaste limba romana, nu este familiarizat deloc cu numele romanesti si, cand a repetat dupa Mihai Gadea, cu buna credinta, “Jos Basescu!”, nu s-a gandit nicio clipa ca este vorba de un slogan politic. Fiind ultimele secunde ale... citeste mai mult

