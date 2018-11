Julio Baptista (37 de ani) are probleme grave de sănătate. Din câte se pare, atacantul CFR-ului suferă de bursită, iar caritilajele genunchiului îi sunt afectate.

Brazilianul a părăsit recent Clujul. A hotărât să se trateze în Barcelona, după mai multe teste efectuate în România. Pe lângă problemele anterior menţionate, fostul atacant al Realului ar avea şi ruptură de menisc. "Doctorii au rămas interzişi la Cluj, după test. Are bursită, cartilajele sunt praf, conform aprecierilor medicale, are şi ruptură de menisc. Ni s-a spus: 'Cum de mai poate să meargă, la ce are, darămite să mai joace fotbal?!'. Zilele trecute, a plecat la Barcelona să se trateze acolo", ar fi... citeste mai mult