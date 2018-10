CSM Baia Mare a participat, în weekendul trecut, la Campionatul Naţional de Judo Ne Waza (luptă la sol), ce a avut loc în localitatea Brazi. 16 judoka a avut CSM în competiţie, cel mai răsunător rezultat fiind obţinut de Ianis Vaşvari, în cadrul categoriei Under 11, acesta cucerind medalia de aur la categoria 27 kg. La Under 11 pe podium au mai urcat Amos Baiza, la categoria 50 kg şi Cătălin Buxbaum la +50 kg. Fetele de la CSM Baia Mare au reuşit să cucerească şi ele o medalie, la Under 13, Rebeca Boldijar obţinînd locul trei în cadrul categoriei 36 kg. Sportivii de la CSM Baia Mare sînt antrenaţi de Vasile Pop, Denis Pop, Bogdan Pop şi Alin Popdan.

