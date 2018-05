CSM Baia Mare a cucerit 45 de medalii la Cupa Nordului, redenumită de anul trecut „Memorialul Vasile Sălincean”, competiţie ce s-a desfăşurat sîmbăta trecută în Sala Sporturilor „Lascăr Pană”. Memorialul, ce a reunit la start aproximativ 300 de judoka, a avut loc la 3 categorii de vîrstă – Under 9, Under 11 şi Under 13. La ediţia din acest an a „Memorialului Vasile Sălincean” au răspuns prezent cluburi din Satu Mare, Cluj-Napoca, Braşov, Oradea, Huedin, Târgu Mureş, Arad, Miercurea Ciuc, Borşa şi Baia Mare, precum şi clubul maghiar din oraşul Siklos.

CSM Baia Mare a încheiat competiţia pe locul 1 la echipe, cu 13 medalii de aur, 12 de argint şi 20 de