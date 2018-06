Judetul Vaslui are peste 14.000 de profesionisti activi

La 30 aprilie 2018, in judetul Vaslui erau activi 14.158 de profesionisti. Este vorba despre 6.833 Persoane Fizice Autorizate si 7.325 Persoane Juridice. De mentionat cã sunt declarati activi din punct de vedere juridic profesionistii inregistrati la Registrul Comertului care nu si-au declarat suspendarea activitãtii si nu se aflã in nici una din situatiile ce pot duce la pierderea personalitãtii juridice. Întreprinzãtorii vasluieni au inregistrat in primul trimestru din anul 2018 un numãr total de 404 firme. Conform datelor Oficiului National al Registrului Comertului, au... citeste mai mult