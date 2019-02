Meteorologii au emis în această dimineață o atenționare now casting cod galben valabilă în intervalul ora 7:00 până la ora 10:00.

Potrivit ANM, în județul Tulcea se va semnala local ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m și izolat sub 50 m.

Conform Poliției Române, Ceaţa reduce însă vizibilitatea în trafic sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri pe artere rutiere din judeţele Bacău, Botoşani, Galaţi, Harghita, Iaşi, Neamţ, Suceava, Tulcea, Vaslui şi Vrancea. ”Pentru reducerea riscului de... citeste mai mult