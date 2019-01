Urmare a acțiunii pe linia furturilor de combustibil din vagoane, prin care 4 persoane au fost surprinse in flagrant: cei 2 autori care se sustrageau urmăririi s-au predat la sediul Biroului Județean Politie Transpoturi Constanța în jurul orelor 12.00.

Cele două persoane au fost introduse in CRAP Constanța în baza mandatelor de arestare preventivă in lipsă emise pe numele lor, pe o perioadă de 30 de zile.

Amintim că, patru persoane sunt cercetate pentru furt după ce au fost prinse in timp ce sustrăgeau petrol dintr-un tren. Un șofer a fost rănit în timpul urmăririi.

Astfel, la data de 14 ianuarie a.c., polițiștii Biroului