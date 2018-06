Judetul Constanta. Accident rutier grav. Pericol de explozie. Masina in flacari, rasturnata, in fata benzinariei

Un accident rutier grav a avut loc in urma cu cateva minute, la sensul giratoriu de la intrarea pe Autostrada A4 de la Ovidiu.



Din cauze necunoscute o masina s-a rasturnat si a luat foc chiar in fata rezervorului de GPL al statiei de alimentare auto.

Martorii spun ca ei au l-au extras pe sofer in stare de inconstienta.

La locul evenimentului au sosit autospeciale de stins incendiu, masini de politie si ambulante.

Sursa foto: ZIUA de Constanta



citeste mai mult