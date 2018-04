Un barbat, de 58 ani, din Bucuresti, a condus un autoturism pe DN 2A in afara localității Harsova, dinspre Ialomita, catre Constanta si ajungand la km 17+170m, din cauza neatentiei in conducere, a pierdut controlul asupra directiei de mers catre stanga si a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, de 41 ani, din Tulcea, din sens opus.

A rezultat vatamarea corporala usoara a conducatorului auto de 41 ani, a unei femei de 57 ani din Tulcea si a doua minore de 10 respectiv 2 ani, din Tulcea, toti pasageri in al doilea auto.

Sursa foto (cu rol ilustrativ):... citeste mai mult