Meteorologii au emis în această seară o avertizare now casting cod galben ce vizează județele Constanța și Tulcea.

Potrivit ANM, în județele Constanța și Tulcea, în intervalul ora 21:00 până la ora 0:00 se va semnala ceață care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m citeste mai mult