Potopul a trecut, apele au început să se retragă, dar în urmă a rămas dezastrul. Ieri, pământul continua să mustească de apă, iar zeci de gospodării erau acoperite de mâl şi tot felul de aluviuni cărate de torenţi. Oamenii încercau să-şi ia viaţa de la capăt, deşi mulţi şi-au văzut munca distrusă de ape. „Nu mai avem nimic pe lângă casă, iar grădina este sub mâl. Tot ce am pus în pământ este distrus”, se plângeau ieri sătenii din Coşula. Dar aceeaşi situaţie era şi în satul Iacobeni (com. Dângeni), în satul... citeste mai mult

