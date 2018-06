Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu a explicat vineri momentul întâlnirii cu Simina Tănăsescu, consilierul prezidenţial pe probleme de constituţionalitate, în urma căreia a fost înştiinţat că exită pe numele său o solicitare de revocare din funcţie de către preşedintele Klaus Iohannis.

„Doamna Tănăsescu mi-a spus că are o sarcină foarte ingrată. Mi-a spus despre o solicitare adresată preşedintelui de a mă revoca de la Curtea Constituţională. I-am spus că preşedintele nu are temei legal pentru aşa ceva, nu are...

