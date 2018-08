Judecatorul care n-a vrut sa-l condamne pe Dan Voiculescu a decedat

Fostul judecator Stan Mustata, aflat in inchisoare pentru luare de mita, a murit, miercuri, la Spitalul ‘Carol Davila’, in urma unui infarct miocardic, a declarat avocata acestuia Lorette Luca.

Sistemul a reusit pedeapsa suprema pentru judecatorul care nu a vrut sa-l condamne pe Dan Voiculescu fara probe.

“Cineva l-a transferat de la Penitenciarul Rahova la Penitenciarul Giurgiu la doua noaptea. I s-a facut rau, a facut blocaj renal, I s-a aplicat catetere la maini si la spital, a fost plimbat la trei spitale. A facut dializa, a facut infarct si a murit. Asta e justitia in Romania. Avea tumori cancerigene in zona abdominala. Nimeni nu a vrut sa... citeste mai mult