Toti senatorii USR au votat impotriva acestei propuneri in plenul Senatului, iar senatorul George Dirca a fost de altfel singurul care a luat cuvantul in cadrul dezbaterilor impotriva acestui proiect, initiat de deputatul Adnagi Slavoliub.

Potrivit comunicatului USR, punctul 1 din proiectul de lege incalca art. 124 alin. (2) din Constitutie, conform caruia justitia este unica, impartiala si egala pentru toti, respectiv art. 145 din Constitutie, care nu confera judecatorilor CCR alte garantii pentru exercitarea mandatului in afara de independenta... citeste mai mult

azi, 18:07 in Politica, Vizualizari: 44 , Sursa: Realitatea in