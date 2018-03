"Avocatul Alinei Bica: La termenul precedent, la momentul când am prezentat motivele medicale, am cerut ca şedinţă să nu fie publică (..) Am recomandarea medicului din 7 martie şi, de asemenea, vreau să depun niste planşe foto color, clienta mea mi-a transmis să le depun la dosar. Este în imposibilitatea să se deplaseze, inclusiv cu avionul, pentru că problemele la coloană nu-i permit să stea în şezut.

Judecător: Cu vaporul nu se poate deplasa?

Avocat : Nu ştiu să vă spun.

Judecătoare: Doriţi să dovediţi o... citeste mai mult

azi, 12:38 in Social, Vizualizari: 31 , Sursa: Mediafax in