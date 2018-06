Adrian Stoian joacă din 2009 în Italia, după ce a plecat la AS Roma U19 de la Şcoala de Fotbal Gică Popescu. Fără să fi jucat la nivel înalt în România, atacantul lui Crotone are în suflet, dar şi pe piele, emblema unei echipe de tradiţie din fotbalul românesc. Este vorba despre Universitatea Craiova, echipă pentru care jucătorul de 27 de ani speră să evolueze într-o bună zi.

Acesta a dezvăluit că susţine echipa din "Bănie" încă de când era copil, şi mergea împreună cu tatăl său să-şi susţină echipa: "Când mi-am făcut tatuajul eram mai tânăr şi, când eşti copil, stiţi cum e...copiii spun întotdeauna adevărul. Am simţit că trebuie să fac...