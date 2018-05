Joi, 10 Mai, 15:37

Cristi Ganea (25 de ani) va juca vineri pentru Viitorul ultimul meci în fața propriilor suporteri contra lui Poli Iași.

Fundașul stânga, care poate juca și ca mijlocaș, a semnat la începutul acestui an un contract valabil pe 3 ani cu ibericii de la Athletic Bilbao, iar în vară va lua drumul Spaniei.

"Nu mi-a fost ușor. Am fost dat afară de la Craiova, am jucat fără bani pe la Săgeata, am retrogradat cu Brașovul, dar un telefon mi-a schimbat viața. Nu mă gândeam că voi ajunge aici. Am muncit mult. Vreau să mulțumesc clubului, colegilor. și mai ales domnului Hagi, care a... citeste mai mult

