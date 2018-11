Atacantul naţionalei, George Ţucudean, a declarat, după victoria cu 1-0 din partida cu Muntenegru, că rezultatele din Liga Naţiunilor dau încredere jucătorilor primei reprezentative în vederea preliminariilor EURO 2020.

„A fost noroc, dar dacă nu trăgeam la poartă îmi părea rău. Mă bucur că am marcat şi am câştigat. Păcat că nu ne-au ajutat celelalte rezultate, dar şi aşa consider că am făcut un meci bun. De altfel, pot spune că am făcut o campanie foarte bună. Rezultatele din Liga Naţiunilor ne dau încredere pentru preliminarii. Azi am avut destule ocazii, dacă se termina... citeste mai mult

