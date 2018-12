U Craiova a câştigat fără emoţii duelul cu Concordia Chiajna, din Liga 1 Betano, scor 3-1, iar antrenorul oltenilor, Devis Mangia, a analizat partida şi a susţinut că echipa nu se gândeşte la titlu, deşi se află pe locul patru în clasament.

"Am jucat o primă repriză bună, nu e simplu aici din cauza terenului. Nu sunt mulţumit că am luat un gol din fază fixă. În repriza a doua ritmul a fost mai scăzut, dar am controlat meciul. A fost un meci mai bun decât partida cu Dunărea Călăraşi. Meciul acesta a fost mai deschis, Călăraşiul a jucat 5-4-1, a fost mai uşot să... citeste mai mult