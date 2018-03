Luni, 19 Martie, 22:50

Jucătorii celor de la Sepsi Sf. Gheorghe s-au declarat nemulțumiți de maniera de arbitraj a lui Cătălin Popa, din egalul cu Voluntari, scor 2-2.

Cătălin Popa acordat 3 lovituri de la 11 metri și nu a acordat unul evident pentru gazde.

"Prima repriză a fost echilibrată. Au primit un penalty inexistent. Aș fi vrut să câștigăm, dar nu am fost atenți pe final. Nu trebuie să fim triști. Am arătat bine, am demonstrat că putem face față în Liga 1.

S-a văzut și astăzi că avem o altă atitudine cu stadionul plin. Jocul ne dă încredere. Sigur o să scăpăm.... citeste mai mult