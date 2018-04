Luni, 23 Aprilie, 19:59

Jucătorii lui Sepsi acuză lipsa concentrării din minutele de final, după egalul obținut de Sepsi la Botoșani, scor 2-2.

"Este al treilea meci în care suntem egalați la ultima fază. Nu înțeleg, pot să zic că suntem proști. Am pierdut 6 puncte la ultima fază, chiar nu îmi pot explica asta.

A fost un meci special pentru mine, am jucat aici o bună perioadă de timp. Toată lumea m-a primit cum se cuvine. Cred că meritam victoria, este păcat că nu au reușit să plecăm cu toate punctele", a declarat Istvan Fulop la Look TV.

"Iar pierdem... citeste mai mult