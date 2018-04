Joi, 26 Aprilie, 00:11

Thomas Muller a explicat eșecul pe care echipa sa l-a suferit pe teren propriu cu Real Madrid, scor 1-2, în ciuda faptului că Bayern a fost formația care a deschis scorul.

Totuși, fotbalistul neamț nu renunță la luptă și e convins că echipa sa poate întoarce scorul la returul de pe 1 mai.

"Am fost prea naivi. Am avut o mulțime de ocazii după ce am condus, dar s-a făcut 1-1, apoi destul de repede după pauză a venit și golul de 2-1.

"Rezultatul din seara asta ar fi putut fi altul. Am văzut anul trecut că orice este posibil, chiar să câștigăm la Madrid, când am intrat în prelungiri după ce am revenit de la 1-2", a zis Thomas Muller.