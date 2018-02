Jucătorul FC Botoşani Florin Acsinte a declarat că nu s-a gândit niciodată că gruparea locală poate rata play-off-ul. Fundaşul stânga a recunoscut că dezamăgirea sa şi a coechipierilor săi după acest eşec este uriaşă şi a spus că vina aparţine tuturor. „Nu am crezut că această echipă nu prinde play-off. E frustrant, foarte frustrant. Eu am jucam numai un meci şi mi s-a rupt sufletul când i-am văzut pe băieţi după ultimul meci cât au suferit. Avem cu toţii vina că nu am reuşit să câştigăm punctele pe care ne bazam pentru accederea în play-off, dar nu avem ce face, acesta este fotbalul, trebuie să învăţăm din trecut, să fim o echipă puternică... citeste mai mult