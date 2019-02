Filipe Nascimento (24 de ani), fost jucător al celor de la CFR Cluj, a vorbit într-o conferinţă de presă despre problemele cu care se confruntă ardelenii. Mijlocaşul a declarat că vorbeşte periodic cu foştii colegi, care i-au dezvăluit cum se prezintă situaţia la echipă: "Am discutat cu mulţi jucători de acolo, am mulţi prieteni şi ştiu că este haos acolo şi că trec printr-o situaţie dificilă cei de la CFR. Nu am discutat cu Mario Camora, dar chiar şi fără banderolă tot el va fi căpitanul".

