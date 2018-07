Mario Camora, căpitanul celor de la CFR, campioana Ligii 1 Betano, a anunţat că jucătorii nu au nicio vină în îndepărtarea lui Edi Iordănescu de pe banca tehnică.

"Edi Iordanescu ne-a scris un mesaj pe grupul pe care-l avem noi. Ne-a spus: . Noi la fel, i-am mulţumit că am câştigat împreună Supercupa şi că-i dorim multă baftă, e o persoană bună, un prieten bun şi o să aibă o carieră frumoasă.

Am avut şapte antrenori la CFR, e a doua oară când lucrez cu Conceicao, e adevărat, prima dată când am lucrat am câştigat Cupa. Acum sper din nou să ne ajute echipa, să ridice moralul şi să câştigăm cât mai multe trofee. E presiune... citeste mai mult