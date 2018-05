Mijlocașul FC Botoșani, Vlad Achim, crede în victorie în meciul cu Dinamo. „Un meci echilibrat cum a fost și primul meci din play-out cu ei, dar noi suntem într-o revenire de formă și avem speranțe foarte mari. În fiecare joc încerc să-mi fac datoria, vreau să mergem în continuare pe această linie și îmi doresc să facem un joc bun. În legătură cu jocurile mele oscilante, jocul unui fotbalist poate fi influențat de mai mulți factori și nu vreau să intru prea mult în detalii. De când am venit la Botoșani am încercat să dau totul, am fost mulțumit în mare parte, dar în ultimele jocuri s-a văzut că toată echipa a avut o creștere. Înainte de orice joc mă... citeste mai mult