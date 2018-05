Jucătoarea Matilde Jorge (Portugalia) a câştigat cea de a VII-a ediţie a Dr. Oetker Trophy, după ce a învins în finală, cu scorul de 6-4, 1-6, 6-2, pe Aleksandra Simeva (Macedonia).

“Amândouă am meritat să câştigăm, dar eu am reuşit şi sunt fericită pentru asta. Vreau să mulţumesc antrenorului, colegilor mei, partenerei de la dublu (că am câştigat şi acest trofeu) şi familiei pentru susţinere. Am avut condiţii excelente la Dr. Oetker Junior Trophy”, a declarat Matilde Jorge.

Jucătorul Filip Pieczonka (Polonia) a câştigat cea de a VII-a ediţie a Dr. Oetker Trophy, după retragerea din finală a lui Constantinos Koshis (Cipru), la scorul de 6-3, 1-6,

