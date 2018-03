Revenit in Liga 1 la inceputul acestui sezon, fundasul dreapta Cristian Manea este dorit de unul dintre cele mai mari cluburi din Italia.

Jucatorul in varsta de 20 de ani este aproape de un transfer la AS Roma alaturi de Razvan Marin, potrivit InsideRoma.com.

Sursa citata scrie ca agentul lui Manea, Pietro Chiodi, discuta deja cu oficialii de la Roma acest transfer.

Manea apartine de cipriotii de la Apollon Limassol si a fost imprumutat la CFR Cluj pana la finalul acestui sezon.

Cel mai tanar debutant din istoria echipei nationale a fost vandut in Cipru in 2015, de Viitorul, peste 2.7 milioane de euro.

A fost imprumutat imediat in Belgia, la Mouscron, unde nu

